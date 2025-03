Leere Terminals und gecancelte Flüge. Seit Mitternacht sind in Frankfurt und anderen deutschen Flughäfen, Beschäftigte zum 24-stündigen Streik aufgerufen worden. Flughafenbetreiber, Bodenverkehrsdienste und Luftsicherheitsbereiche sind heute im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen. Was genau gefordert wird und ob die Passagiere trotzdem an ihr Ziel kommen. Heute bei hessenschau DAS THEMA.