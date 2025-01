Um kurz nach 10:00 Uhr am Dienstagmorgen verkündet das #Bundesverfassungsgericht: Der #DFL muss zahlen.Es ging um die Frage, wer die Polizei-Mehrkosten bei so genannten Hochrisikospielen tragen muss. Der Staat oder die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und damit letztlich die Vereine? Dabei geht es um Millionensummen. Bisher war es so: Hochrisikospiel - volles Stadion = volle Kasse für den Verein. Gab es dabei aber Randale mussten alle Steuerzahler dafür einstehen. Die Meinungen über die Entscheidung des höchsten Gerichts gehen auseinander. Bei DAS THEMA erfährst du heute, wer eigentlich geklagt hatte und ob auch Hessen Gebühren erheben will.Besonders die #Eintracht müsste dann ziemlich tief in die Tasche greifen. Wie steht der Verein zu der Entscheidung und wie bereitet man sich auf ein solches Szenario vor?