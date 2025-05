Tod durch Kopfschüsse am Frankfurter Hauptbahnhof: erneute Festnahmen | Das Thema vom 27.05.2025

Getötet durch drei Kopfschüsse. So kaltblütig wurde ein 27-Jähriger im August 2024 am Frankfurter Hauptbahnhof ermordet. Hintergrund der Tat: Eine Familienfehde, die sich durch die Generationen zieht. Jetzt gibt es neue Entwicklungen in dem Fall.