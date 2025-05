ÖPNV mal anders: Ab jetzt könnt ihr im Kreis Offenbach per App eine Fahrt in einem autonomen Auto bestellen. Das gebe es so nur in Hessen, sagen die Anbieter. Heute startete die Testphase für Kira – so der Name des Pilotprojekts. Was es mit diesem Projekt von RMV und DB auf sich hat und welche Schwierigkeiten es mit dem autonomen Fahren gibt, seht ihr bei DAS THEMA.