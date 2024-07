Ein Maschendrahtzaun ist wohl nicht unbedingt die beste Sicherung für Europas viertgrößten Flughafen. Mit einfachen Mitteln haben sich Klima-Aktivisten in Frankfurt zugang zum Rollfeld verschafft und den Flugverkehr für mehrere Stunden lahmgelegt. Alarmierend findet das nicht nur die Polizei. Auch Innenministerin Nancy Faeser (SPD) will die Flughafenbetreiber mehr in die Pflicht nehmen. Doch das Problem ist komplex: Hohe, solide Mauern etwa sind mit neuen Risiken verknüpft. In DAS THEMA, eurem YouTube-Format der hessenschau, seht ihr, wie Sicherheitsexperten die Situation bewerten und was sie empfehlen.