Nathalie Pohl schafft als erste Deutsche Ocean`s Seven

Was für eine Wahnsinnsleistung! Nathalie Pohl hat als erste deutsche Frau die Ocean‘s Seven geschafft - eine der härtesten Herausforderung im Freiwasserschwimmen. Die Extremsportlerin hat dafür sieben Meerengen durchquert, die zu den gefährlichsten der Welt gehören. Damit geht die Marburgerin in die Geschichte des Extremsports ein.