Dreifacher Mord und zehnfacher versuchter Mord. So lautet das Urteil gegen Meike S., vor 3 Jahren. Jetzt sitzt die falsche Narkoseärztin wieder vor Gericht, denn der Bundesgerichtshof hat das Urteil teilweise aufgehoben. Zu klären ist die Frage, ob sie damals an der Klinik in Fritzlar wirklich vorsätzlich töten wollte. Alles, was ihr zu dem Fall wissen müsst und was Meike S. selbst zu sagen hat, erfahrt ihr heute bei hessenschau DAS THEMA.