Sterne so weit das Auge reicht. Und wenn Stücke davon in der Erdatmosphäre verglühen, gibts das, was man bei uns als Sternschnuppen kennt.

In den Nächten zwischen dem 17. Juli und dem 24. August können deshalb in diesem Jahr wieder viele Sternschnuppen über den Himmel fliegen. Und vom 12. auf den 13. August besteht die größte Chance, welche zu sehen. Heute bei hessenschau DAS THEMA zählen wir Sterne und erzählen euch, wie und wann ihr die meisten Sternschnuppen sehen könnt. Also, überlegt euch schonmal, was ihr euch wünschen möchtet