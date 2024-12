Zu breiter Baum, Glühweintassen, die keine Hitze aushalten und eine zu dicke Kerze in Schlitz. In diesem Jahr läuft auf hessischen Weihnachtsmärkten so einiges schief. Bei DAS THEMA, euren exklusiven Youtube-News der hessenschau haben wir die besten Fails aus Frankfurt, Schlitz und Co. zusammengefasst und gehen der Frage auf den Grund: Sind wir Hessen zu unfähig für Weihnachten?