Dass Tanzen beweglicher und fitter macht, habt ihr euch vielleicht schon gedacht. Dass Tanzen aber auch psychisch gesünder und euch zu sozialeren Menschen macht, wusstet ihr das auch? DAS THEMA, eure exklusiven YouTube NEWS, hat Naima und Fiete bei ihrem Tanzkurs in der ältesten Tanzschule Hessens und sogar Deutschlands begleitet und zeigt, was so alles in Schwung kommen kann, wenn man sich zum Rhythmus bewegt.