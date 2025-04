Medikamente für Kinder sind Mangelware. Meist fehlen die passenden Dosierungen oder die Arzneimittel sind gar nicht für Kinder zugelassen. Apotheken müssen dann improvisieren. Ein Risiko, das kaum jemand sieht, aber Millionen betrifft. Aber wieso ist das so? Und was macht die Herstellung so kompliziert? Bei DAS THEMA, euren exklusiven Youtube-News der hessenschau haben wir bei Apotheken und Kinderärzten nachgefragt.