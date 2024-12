So fühlen sich Syrer in Hessen nach dem Sturz des Assad-Regimes I hessenschau DAS THEMA

Was war das für ein Freudentaumel in Darmstadt! Hunderte Syrerinnen und Syrer feierten auf dem Luisenplatz den Sturz des Assad-Regimes. Aber auch in Kassel, Marburg, Wetzlar und Fulda sind Hunderte Menschen zusammengekommen. Der Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad ist auch für die in Hessen lebenden Syrerinnen und Syrer ein Befreiungsschlag mit dem aber auch einige Bedenken einhergehen: Menschen zwischen Hoffnung und Bangen.