Wärmstes Jahr ever: Was lernt Hessen aus den Wetterextremen 2024

2024 war das wärmste Jahr in Deutschland, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Vor allem war es aber das Jahr der besonderen Wetter-Ereignisse! In Hessen standen viele Orte unter Wasser und die Natur hat uns einige Male gezeigt, wie stark sie sein kann. Was Meteorologen dazu sagen und wie wir uns besser auf Regen und Hitze vorbereiten können: Heute bei hessenschau I YouTube DAS THEMA.