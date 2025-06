Kitas in Groß-Gerau schlagen Alarm. 600 Kinder warten in der Kreisstadt auf einen Kitaplatz. Die Stadt zieht jetzt die Reißleine und will die Öffnungszeiten der städtischen Kitas verkürzen, um so mehr Kindern einen Kitaplatz zu ermöglichen. Klingt erst einmal gut, sorgt aber gerade für mächtig Ärger.