Jetzt ist es offiziell: Frankfurt ist die fahrradfreundlichste Großstadt Deutschlands. In der Kategorie von Städten mit über 500.000 Einwohnern hat sie Bremen von der Spitze verdrängt. Wie genau sie das geschafft hat und wo man in der Mainmetropole am besten Fahrradfahren kann – heute bei hessenschau DAS THEMA.