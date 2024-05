Die Finanzierung eines Produkts auf Raten ohne Zinsen – das gehört wohl bald der Vergangenheit an. Zumindest scheint es kaum realistisch, dass bei gestiegenen Zinsen Anbieter wie Möbelhäuser und Finanzierungs-Partner so einen Service weiterhin anbieten. Wir geben einen Überblick, wo es den Kauf auf Pump zu Top-Konditionen noch gibt und was sich bereits verändert hat.