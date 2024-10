Mehr Erwerbstätige in Hessen 2023 als bislang angenommen

Nach einer Generalrevision der Daten zu Erwerbstätigen hat sich für Hessen die Zahl der Beschäftigten für das vergangene Jahr leicht erhöht.

Veröffentlicht am 29.10.24 um 14:35 Uhr

Statt der bislang für 2023 angenommenen 3,59 Mio gab es dem Statistischen Landesamt in Wiesbaden zufolge 3,61 Mio Erwerbstätige. Dies sei ein Plus von einem Prozent und damit in Hessen höher als im Bundesdurchschnitt.

Mit der Generalrevision werden alle fünf Jahre in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen einschließlich der Berechnungen zu Erwerbstätigen die Daten grundlegend überarbeitet.