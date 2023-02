Zwischen Bingen und Rüdesheim (Rheingau-Taunus) verkehrt seit Donnerstag nur noch eine Fähre über den Rhein.

Das Schiff fahre alle 20 Minuten zu den üblichen Betriebszeiten zwischen 5.30 Uhr und 22 Uhr, teilte der Fährbetrieb mit. Das Verkehrsaufkommen sei wegen Bauarbeiten an einem Bahnübergang in Rüdesheim geringer, so die Begründung.