Die Hängepartie um den Verkauf des insolventen Flughafen Frankfurt-Hahn ist beendet.

Er geht an die Trierer Immobilienfirma Triwo. Der Kaufpreis sei bereits auf ein Treuhandkonto überwiesen worden, alle 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden übernommen, teilte Insolvenzverwalter Plathner am Dienstag mit. Die Triwo AG ist an bundesweit rund 30 Standorten präsent - mit großen Industrie- und Gewerbeparks und vier Flugplätzen, darunter Egelsbach (Offenbach). Das Land Hessen hält noch 17,5 Prozent an dem Airport.