Hessische Kommunen - meist höhere Grundsteuer verlangt

In den meisten hessischen Kommunen zahlen Bürger eine höhere Grundsteuer als ursprünglich vom Land vorgeschlagen.

Veröffentlicht am 21.05.25 um 17:09 Uhr

Das geht aus einer Umfrage des Hessischen Industrie- und Handelskammertags hervor. Demnach sind der Empfehlung der Landesregierung im Zuge der Grundsteuerreform nur 131 von 421 Kommunen gefolgt, also weniger als ein Drittel. "Die Kommunen sind 2024 stark in die Miesen gerutscht. Vier von fünf Kommunen in Hessen verzeichneten für 2024 ein Defizit", hieß es weiter vom HIHK. Pro Einwohner hätten voriges Jahr 410 Euro gefehlt - insgesamt 2,6 Milliarden Euro.