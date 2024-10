Postbank-Streit: Gericht urteilt gegen Deutsche Bank in Frankfurt

In einem jahrelangen Entschädigungsstreit zwischen der Deutschen Bank in Frankfurt und früheren Postbank-Aktionären hat das OLG Köln ehemaligen Anteilseignern in vollem Umfang Recht gegeben.

Veröffentlicht am 23.10.24 um 14:27 Uhr









Entschieden wurde über die Klagen von 13 ehemaligen Postbank-Aktionären. Sie hatten im Oktober 2010 25 Euro je Postbank-Aktie von der Deutschen Bank bekommen. Sie verlangten später die Zahlung der Differenz zwischen diesem Betrag und dem Betrag, der nach ihrer Auffassung zu einem früheren Zeitpunkt zu zahlen gewesen wäre. Damals war der Aktienkurs noch höher.