Radschrauben an Pkw gelöst - Ermittlungen in Breitscheid

Ein Unbekannter hat in zwei aufeinanderfolgenden Nächten die Schrauben am linken Vorderrad eines in einem Hof geparkten Pkw in Breitscheid (Lahn-Dill) gelöst.

Veröffentlicht am 13.09.24 um 19:20 Uhr









Der Fahrer bemerkte dies jeweils rechtzeitig. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen.