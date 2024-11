Der nordhessische Solartechnik-Hersteller SMA will weltweit fast ein Viertel aller Stellen streichen. Das Unternehmen reagiert damit auf schlechte Geschäfte. Allein in Niestetal fallen hunderte Stellen weg.

Der Solartechnik-Hersteller SMA will weltweit rund 1.100 Jobs und damit fast ein Viertel seiner Vollzeitstellen abbauen. Wie das Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag ankündigte, sollen allein am Unternehmenssitz in Niestetal (Kassel) bis Ende des nächsten Jahres 700 Stellen wegfallen.

Ende September hatte SMA Solar in 20 Ländern weltweit noch rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon mehr als 3.200 in Deutschland. Der geplante Personalabbau müsse noch mit den Arbeitnehmervertretern abgestimmt werden, hieß es aus dem Unternehmen.

Unternehmen will 200 Millionen Euro einsparen

SMA hatte im September ein weitreichendes Sparprogramm angekündigt: Eingespart werden sollen 150 bis 200 Millionen Euro. Damals hatte das Unternehmen allerdings noch keine Details genannt.

Hintergrund sind Probleme im Geschäft mit privaten und gewerblichen Solaranlagen. Ein Teil der Einsparungen wurde laut SMA Solar seit September schon durch Probezeitkündigungen und innerhalb der Tochtergesellschaft in Polen umgesetzt.

Umsatz und Gewinn gesunken

Noch im vergangenen Jahr hatte SMA Solar seinen Umsatz und das Ergebnis stark gesteigert - unter anderem wegen hoher Nachfrage. Unter dem Strich stand 2023 ein Gewinn von 222,7 Millionen Euro.

In diesem Jahr laufen die Geschäfte deutlich schlechter. In den ersten neun Monaten 2024 lag das Gesamtergebnis bei 34,5 Millionen Euro. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte es noch bei 178,3 Millionen Euro gelegen.