Die Rodung von Bäumen zum Bau des umstrittenen Riederwaldtunnels in Frankfurt ist nach Angaben der Autobahn GmbH in bestimmten Bereichen möglich, obwohl vor Ort geschützte Käfer entdeckt worden sind. Ein Gutachten habe zwar ergeben, dass eine Verbreitung des geschützten Heldbock-Käfers "mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist", teilte die Bundesbehörde am Freitag mit. Die Orte, wo der Käfer vorkommen könne, ließen sich jedoch lokal eingrenzen.