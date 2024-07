Mehr Geld für Cityline-Personal in Frankfurt

Das Kabinenpersonal der Lufthansa-Regionaltochter Cityline in Frankfurt erhält rückwirkend höhere Gehälter.

Veröffentlicht am 26.07.24 um 17:06 Uhr

Die Entgelte der rund 900 Flugbegleiterinnen und -begleiter steigen in zwei Schritten um 7,5 und 4,5 Prozent, wie die Gewerkschaft Ufo am Freitag berichtet. Die Crews hatten sich im März an den Streiks beteiligt.