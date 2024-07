Die operative Geschäftsführung der Wicker-Kliniken übernehmen ab August Tanja Löwenstein und Philipp Matthiass.

Bisher bildeten Anna-Carina Jungermann und Christopher Leeser die Geschäftsführung. Die Geschwister hatten 2020 die Verantwortung für das Familienunternehmen übernommen. Beide sollen weiterhin im Gesellschafterbeirat sein, wie Wicker am Mittwoch mitteilte. Die Kliniken der Gruppe liegen überwiegend in Nordhessen, so auch in Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg). Auch die Kurhessen Therme in Kassel und die Taunus Therme in Bad Homburg gehören dazu.