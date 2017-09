Der Frankfurter Renn-Klub hat die Galopprennbahn in Niederrad geräumt. Vize-Präsident Carl-Philip Graf zu Solms-Wildenfels übergab zwar die Schlüssel für die Geschäftsstelle - der Renn-Klub behält aber weiter Zutritt zum Gelände.

Der Frankfurter Renn-Klub hat sich vom Gelände der Galopprennbahn in Niederrad zurückgezogen. Der Vizepräsident des Klubs, Carl-Philip Graf zu Solms-Wildenfels, sagte am Donnerstag, er habe die Schlüssel für die Geschäftsstelle an die Gerichtsvollzieherin übergeben. An den Zufahrtstoren wurden die Schlösser ausgetauscht.

Damit befindet sich das Gelände nach monatelangem Rechtsstreit wieder im Besitz der Stadt Frankfurt - wichtigste Voraussetzung für den Bau einer neuen Akademie des Deutschen-Fußballbunds (DFB) auf dem Areal. Am Mittwoch hatte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe einen Antrag des Renn-Klubs, die Zwangsräumung zu stoppen, zurückgewiesen.

Renn-Klub: "Ohne uns keine DFB-Akademie"

Trotzdem behält der Renn-Klub weiter Zugang zum Gelände der Galopprennbahn. Seiner Mutter gehöre das sogenannte "Sarotti-Häuschen", ein kleines, denkmalgeschütztes Gebäude auf der Rennbahn, sagte Solms-Wildenfels am Donnerstag. Der Mietvertrag mit der Stadt für das Häuschen sei noch nicht gekündigt worden. "Ohne den Renn-Klub wird es keine DFB-Akademie geben, es sei denn, man baut um das Häuschen drumherum", betonte der Renn-Klub-Vizepräsident.

Frankfurts Baudezernent Jan Schneider und Sportdezernent Markus Frank (beide CDU) zeigten sich unmittelbar nach der Räumung erleichtert. "Wir freuen uns, dass die Stadt nach der langen konfliktreichen Zeit jetzt wieder im Besitz der Rennbahn ist", sagte Schneider.

Stadt über Mietvertrag für "Sarotti-Häuschen" überrascht

Über die Existenz eines Mietvertrags für das Sarotti-Häuschen gab sich Schneider überrascht. Der Gerichtsvollzieherin sei am Donnerstag angeblich ein Vertrag vorgelegt worden, der sei der Stadt aber bislang nicht bekannt gewesen, sagte Schneider. Grundsätzlich seien das aber nur kleinere Fallstricke, die nun noch aus dem Weg zu räumen seien.

Das Frankfurter Oberlandesgericht (OLG) hatte der Räumungsklage der Stadt Ende Juli stattgegeben und damit ein Urteil des Landgerichts vom 16. Dezember 2016 weitgehend bestätigt. Damit wurde der Renn-Klub verpflichtet, das Areal auf der Galopprennbahn in Niederrad sofort zu räumen - unabhängig von der Revision.

Die Stadt hatte den Pferdefreunden gekündigt, um das Grundstück dem DFB zu übergeben. Die Verträge sind längst unterzeichnet, der DFB hatte ursprünglich viel früher mit dem Bau seiner 140-Millionen-Euro teuren Akademie beginnen wollen.

