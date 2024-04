In Wolfhagen ist die Freibadsaison eröffnet worden. Die Nordhessen sind damit gut zwei Wochen vor vielen anderen Bädern am Start. Das liegt vor allem an der hohen Wassertemperatur von 28 Grad.

In Wolfhagen (Kassel) ist am Sonntag im Erlebnisbad die Freibadsaison eröffnet worden. Damit sind die Nordhessen ganz vorne und haben den traditionellen Start um gut zwei Wochen nach vorne gelegt.

Zur Eröffnung lockte das Bad unter anderem mit einem 25-Meter-Becken, einem Strömungskanal, Wasserkanonen – und freiem Eintritt für alle. Und wer sich zu dieser Jahreszeit noch nicht so richtig ins Wasser traute: In Wolfhagen sorgt eine Biogasanlage für angenehme 28 Grad beim Sprung ins warme Nass.

"Die Hütte ist voll"

Das sei auch der Hauptgrund, warum das Bad schon so früh öffne, erklärte Sven Gulau, Leiter für Bäderwesen in Wolfhagen. In den meisten anderen Freibädern gebe es das nicht. "Das ist schon etwas Besonderes", so Gulau.

Trotz des bewölkten, windigen Wetters und gerade mal 17 Grad Außentemperatur zog es viele Besucherinnen und Besucher am Sonntag nach Wolfhagen. Das Bad war am Sonntagnachmittag gut besucht. "Die Hütte hier ist voll", erklärte Gulau. Vor Ort gab es zahlreiche Aktionen, wie Wasserspiele, eine Fahrradtour rund um das Schwimmbad und ein Spielemobil.

Eintrittspreise seit 2017 nicht erhöht

In den kommenden Tagen ist in Wolfhagen mit Regen und Temperaturen um die 10 Grad zu rechnen. Doch Gulau ist zuversichtlich, dass dennoch viele Besucher kommen.

"Die Frühschwimmer kommen bei Wind und Wetter, da kann es auch schneien", sagte er. Auch nachmittags gebe es einige Stammschwimmer. Hinzu kämen immer mal wieder Leute, die das Schwimmen bei kühleren Außentemperaturen testen wollen. "Das ist ein Erlebnis", so Gulau.

Ein Pluspunkt sei auch, dass das Bad die Eintrittpreise seit 2017 nicht angehoben habe. "Das ist nicht normal in der heutigen Zeit", so Gulau. Der Eintrittpreis liegt bei 4,50 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder und Begünstigte.

Das Bad befindet sich derzeit in einer aufwändigen Sanierung, laut HNA sollen in den kommenden Jahren 1,5 Millionen Euro in Technik und Verschönerung investiert werden.

Ab Mai wird die Auswahl in ganz Hessen größer

Traditionell öffnen die ersten Freibäder in Hessen erst Ende April oder Anfang Mai, wie etwa das Hausener Freibad in Frankfurt, das viele Jahre lang die Nase vorne hatte und damit die Aufmerksamkeit auf sich zog. Dort wird in diesem Jahr am 29. April unter freiem Himmel angebadet.

In anderen Teilen Hessens öffnen dann am 1. Mai weitere Freibäder wie etwa das Barbarossabad in Gelnhausen (Main-Kinzig), das Waldschwimmbad in Niedernhausen (Rheingau-Taunus), der Badesee Bensheim (Bergstraße), das Auebad Kassel oder das Waldschwimmbad Dietzenbach (Offenbach).

Weitere Informationen 25 Millionen Euro für Schwimmbäder Um den Erhalt und die Modernisierung der Schwimmbäder in Hessen zu fördern, stellt die Landesregierung in diesem und nächstem Jahr insgesamt 25 Millionen Euro zur Verfügung. Bisher hatte das Land mit dem Schwimmbad-Investitionsprogramm "Swim" Umbaumaßnahmen an Gebäuden, Becken oder Technik unterstützt.



Dafür standen jährlich zehn Millionen Euro bereit. Künftig sollen auch Angebote zur Bewegungsförderung und für Familien unterstützt werden – etwa Sole- und Kneipp-Becken, Rutschen, Kinderspielbecken sowie Volleyball-Felder oder Tischtennisplatten. Vertreter und Vertreterinnen des Landessportbunds, des Hessischen Schwimm-Verbands und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) begrüßten die Ausweitung der Förderung. Ende der weiteren Informationen

