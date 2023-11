In Hessen gibt es weniger Feiertage als in anderen Bundesländern, da es zum einen kein katholisches Bundesland ist. Daher sind beispielsweise Heilige Drei Könige, Allerheiligen oder Mariä Himmelfahrt keine freien Tage in Hessen. Ebenso ist an Gedenktagen wie dem Internationalen Frauentag oder Weltkindertag kein Feiertag in Hessen oder schulfrei.