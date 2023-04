Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Baunatal

30. April - Flohmarkt am Einkaufszentrum Ratioland, von 10 bis 16 Uhr

Bebra

30. April - Modellbahn- & Modellautobörse, Im Lokschuppen, Gilfershäuser Straße 12, von 10 bis 15 Uhr

Brechen

30. April/1. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz an der B8, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Darmstadt

29. April - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

28. April - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

25. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

1. Mai - Antik- & Trödelmarkt auf der Zeil an der Konstablerwache, von 8 bis 18 Uhr

1. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

27./29. April - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

29. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

29. April - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

29. April - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Niederursel, von 10 bis 16 Uhr

30. April - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, Borsigallee, von 10 bis 16 Uhr

Fulda

30. April - Floh- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum Emaillierwerk, von 8 bis 16 Uhr

Fuldabrück

30. April/1. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gießen

29. April - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

Groß-Umstadt

30. April - Höfeflohmarkt im Stadtteil Raibach, von 9 bis 15 Uhr

Hanau

29. April bis 1. Mai - Garagen- & Hofflohmarkt in der Schwalbenstraße 2a; Hohe Tanne, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

29. April - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Heusenstamm

30. April - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Rembrücken, von 10 bis 15 Uhr

Hofheim

30. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Am Wandersmann 2-4, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Karben

30. April - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 6 bis 15 Uhr

Kassel

29. April - Flohmarkt in der Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz, ab 9 Uhr

Kelkheim

30. April - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Lise-Meitner-Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Lollar

30. April/1. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt im Rothweg, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Marburg

26. April - Flohmarkt im Knubbel, Schwanenallee 27, von 19 vis 22.30 Uhr

29. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

26. April - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neu-Isenburg

29. April - Hofflohmarkt im Wohngebiet Buchenbusch, von 13 bis 17 Uhr

Nidda

27. April - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Nidderau

1. Mai - Floh- & Trödelmarkt an der Neuen Mitte, Gehrener Ring 3, von 10 bis 16 Uhr

Nidderau

30. April - Flohmarkt rund ums Kind, in der KuS-Halle Heldenbergen, von 13 bis 16 Uhr

Obertshausen

30. April - Floh- & Trödelmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Oberursel

29. April - Flohmarkt in und um die Kirche in der Weißkirchener Straße 62, von 8 bis 12.30 Uhr

Oberzent

1. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz Beerfelden, von 9 bis 15 Uhr

Offenbach

29. April - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

30. April - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Vereinsgelände der TGS Bieber am Waldeck, Langener Straße 163, von 11 bis 15 Uhr

Ortenberg

29./30. April - Haushaltsauflösung, In den Wingerten 42, Wippenbach

29. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Pohlheim

30. April/1. Mai - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte Watzenborn-Steinberg, jeweils ab 8 Uhr

Rüsselsheim

30. April - Höfe-Flohmarkt in den Straßen rund ums Einkaufszentrum Haßloch-Nord, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

27. April - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Ulrichstein

29. April - Vorsortierte Damenkleinerbörse in der Stadthalle, von 19 bis 22 Uhr

Villmar

1. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Bahnhof Aumenau, von 8 bis 16 Uhr

Wetzlar

30. April - Antik- & Raritätenmarkt Finsterloh, auf dem Festplatz Bachweide am Dillufer, von 8 bis 17 Uhr

Wiesbaden

1. Mai - Floh- & Trödelmarkt im Ostring 2, von 10 bis 16 Uhr

Wölfersheim

29. April - Höfe-Flohmarkt in Wölfersheim und Södel, von 9 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen