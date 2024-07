Für Sonnenhungrige: In ganz Hessen sorgen Beachclubs mit tonnenweise Sand und Beachvolleyball für Urlaubs-Feeling. hessenschau.de hat eine Auswahl zusammengestellt.

Endlich ist er da, der Sommer in Hessen. Die Temperaturen klettern in Richtung 30 Grad Marke, da wächst die Sehnsucht nach Strand, Liegestuhl und kühlen Getränken. Doch dafür müssen Sonnenhungrige gar nicht unbedingt in den Flieger steigen. Hessen bietet tolle Beachclubs, in denen auch Urlaubsgefühle aufkommen. Eine Auswahl:

Auch wenn der beliebte Gibson Beach an der Alten Oper in diesem Jahr aufgrund eines Bauvorhabens wegfällt, hat Frankfurt einige, weitere Strandclubs zu bieten. Am bekanntesten ist wohl der Citybeach auf dem Parkplatz Konstablerwache in der Innenstadt. Wie auch der Rooftop-Club Gaia in der Kaiserhofstraße bieten beide ein kleines Wasserbecken, in dem Daheimgebliebene zumindest die Füße ein wenig abkühlen können. Die ersten Stunden nach Öffnung kosten in der Regel keinen Eintritt.

Direkt am oder sogar auf dem Main entspannen kann man im "Blaues Wasser" in der Franziskusstraße . Vor allem Musikliebhaber kommen hier auf ihre Kosten, denn beim "Café del Maa" legen donnerstags, freitags und sonntags DJs entspannte House Beats auf. Dazu gibt’s leckeres Streetfoot und Drinks.

Mehr natürliches Feeling - und auch etwas erholsamere Preise - gibt es am Niddastrand im Frankfurter Stadtteil Nied. Die Nidda ist zwar noch etwa 300 Meter entfernt, aber mit dem aufgeschütteten Sand unter den Füßen kann man das Flussflair schon erahnen.

Und die Côte d’Azur kann auch in Frankfurt so nah sein: Im Stadtteil Höchst gibt es mit der Schiffsmeldestelle direkt am Mainufer (Höhe Süwag) einen tollen Ort zum Entspannen. Dort, wo einst die vorbeifahrenden Schiffe auf dem Main erfasst wurden, befinden sich heute bequeme Liegestühle und große, weiße Sonnenschirme. Unter der Woche kann man hier ab 15 Uhr Äppler, Cocktails, Snacks und Co. genießen. Am Wochenende ist die "SMS" schon ab 11 Uhr geöffnet.

Lauschige Sommerabende lassen sich in Offenbach im Kulturzentrum Hafen 2 verbringen. Ob spannende Open Air Kinofilme wie "Lotus Sports Club" über das ersten LGBTQ+ Fußballteam Kambodschas, Olympia Live-Sport oder Konzerte von Künstlern und Künstlerinnen abseits des Mainstreams – hier kann man, so ganz nah am Fluss, eine gute Zeit verbringen.

Am Wiesbadener Rheinufer an der Theodor-Heuss-Brücke liegen sich zwei große Beachclubs direkt gegenüber: Auf der rheinland-pfälzischen Seite lockt der Mainzstrand , auf der hessischen in Mainz-Kastel bewirtschaftet die Bastion Schönborn den feinen Ufer-Sand. Geöffnet ist bei gutem Wetter täglich ab 11 Uhr. Ein paar Meter flussabwärts findet man mit dem Kransand eine etwas weniger schicke, dafür aber günstigere Alternative. Der kleine Kiosk ist täglich ab 17 Uhr geöffnet, wenn das Wetter mitspielt.

Die Stadt Kronberg baut sich zum dritten Mal schon ihren Beachclub einfach selbst. Über 50 Tonnen Sand wurden dafür auf den zentralen Berliner Platz geschüttet. Dazu gibt’s Liegestühle, Palmen und eine Beachbar. Verschiedene Vereine sorgen an den Wochenenden nicht nur für Cocktails wie den "Kronberg Sundown", sondern auch für ein abwechslungsreiches Programm. Der Kronberger Sommer geht noch bis zum 10. August und schließt mit einer Silent Clubbing Party mit Kopfhörern.

Südhessen

Eine Runde Beachvolleyball mitten in der Innenstadt? In Bensheim kein Problem. Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Beauner Platz wieder in eine sommerliche "Event-Zone" . Noch bis zum 11. August kann hier zwischen 11 und 21 Uhr gepritscht und gebaggert oder eine Runde Streetball gespielt werden. Bälle muss man selbst mitbringen, sowie auch die Verpflegung – auf eine Strandbar verzichtet die Stadt in diesem Jahr leider.

Fast könnte man hier vergessen, dass man nicht in der Karibik sitzt: Inmitten des Stadtparks Wieseckaue befindet sich die name="Strandbar">Strandbar Gießen. Aufgeschütteter Sand, Liegestühle und entspannte Sommerbeats, hier lässt es sich aushalten. Dazu gibt’s eine Vielzahl an Cocktails, sowie selbstgemachtes Eis, Burger und Bowles. Regelmäßig finden hier auch Yoga-Sessions, Beachpartys und Salsa-Abende statt. Geöffnet ist unter der Woche ab 14 Uhr und am Wochenende ab 10 Uhr.

Direkt an der Lahn in Weilburg befindet sich der kleine, aber feine Beachclub "Strandgut". Hier sitzt man mit einem herrlichen Blick auf das Weilburger Schloss direkt am Wasser. Die regionalen Speisen lässt man sich am besten mit dem selbstgebrauten, kühlen Bier schmecken. Regelmäßig finden hier auch Konzerte und Partys statt.

Etwas lahnabwärts müssen auch die Limburger nicht die eigene Stadt verlassen, um an den Strand zu kommen. Versteckt unterhalb der Lahnbrücke, zwischen Brückenturm und Lahn, liegt der Cargo Beachclub mit Hafencharme. Hier kann man Flammkuchen und Cocktails genießen. Wer’s lieber alkoholfrei mag, bekommt ein "Cargo Küsschen" – eine Spezial-Zitronenlimonade. Geöffnet ist der Beachclub von 14 bis 22 Uhr.

Die vielen bunten Strandschirme und der warme gelbe Sand am name="Aroma">Aroma Lahn Beach erinnern an Bella Italia. Eine Oase mitten in der Marburger City - unterhalb der Lahnbrücke bis hin zur Anneliese-Pohl-Allee erstreckt sich der Stadtstrand. Musik hören, Seele baumeln lassen, hier sind Wasserratten und Sonnenhungrige richtig. Ein bunt besprühter amerikanischer Schulbus dient als Food-Truck. Geöffnet ist der Strand täglich von 11 bis 19 Uhr.

Zwar keinen Beachclub, dafür eine grüne Sommeroase wurde in Fulda auf dem Dach des Konzeptkaufhaus Karl geschaffen. Ganz im Gedanken der Nachhaltigkeit mit regionaler Bewirtung und upgecycelten Möbeln von der Landesgartenschau ist dort die Rooftop Bar "Karlchen vom Dach" entstanden. Hier können Besuchende nicht nur ihren kalten Drink genießen, sondern auch in den Hochbeeten gärtnern. Dazu gibt’s ein vielfältiges Kultur- und Partyprogramm.

Nordhessen

Kassel

Die Menschen in Kassel haben es gut - sie müssen den Sand nicht in die Innenstadt bringen, um Strandgefühl zu erleben. Sie haben die Natur mitten in der Stadt, können sich in den Fuldaauen an den Sandstrand legen und sich im Buga-See abkühlen. Und eine Strandbar, die am Wochenende bis in die Nacht geöffnet hat, gibt es natürlich auch.

Zudem liegt am Rande der Kasseler Unterneustadt, direkt an der Fulda, das "Broot ahoi ". Erstmals hatte der Biergarten mit Tretboot- und SUP-Board-Verleih 2022 während der Documenta Fifteen geöffnet und entwickelte sich schnell zum neuen Lieblingsort von Gästen und Einheimischen. Im letzten Jahr war Pause, doch in diesem Jahr kann man dort direkt am Wasser in Liegestühlen bei einem Drink entspannen.

Wem es in dem Biergarten zu voll ist, findet ein paar Schritte weiter direkt an der Drahtbrücke das Kurbad Jungborn mit Kaffee, Kuchen und Herzhaftem - und einem tollen Blick auf den Fluss, Rondell und den Renthof.

