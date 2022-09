Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Angepasst an die jeweilige Corona-Lage kann es auch kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Daher können wir für die Durchführung der Veranstaltungen keine Gewähr übernehmen. Die jeweilig gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten (Corona-Regeln im Überblick).

Bad Homburg

1. Oktober - Hofverkauf des Kleiderladens in der Dorotheenstraße 11, von 10 bis 13 Uhr

Bad Wildungen

1./2. Oktober - Flohmarkt auf dem Schützenplatz, von 10 bis 16 Uhr

Bischofsheim

2. Oktober - Angelflohmarkt im Bürgerhaus, von 8 bis 14 Uhr, Eintritt: 1 Euro

Dreieich

2. Oktober - Floh- & Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 15, Sprendlingen, von 10 bis 17 Uhr

Erlensee

2. Oktober - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

30. September - Floh- & Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

27. September - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

1. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

1. Oktober - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

2. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 15 Uhr

2. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 15 Uhr

3. Oktober - Antik- & Trödelmarkt auf der Zeil ab Konstablerwache, von 8 bis 18 Uhr

3. Oktober - Höfe-Flohmarkt in der Altbauiedlung Colonie Zeilsheim, von 9 bis 17 Uhr

29. September/1. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

Friedrichsdorf

2. Oktober - Antik- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Fulda

3. Oktober - Floh- & Sammlermarkt, am Einkaufszentrum, Am Emaillierwerk, von 8 bis 16 Uhr

Fuldabrück

2./3. Oktober - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, jeweils von 9 bis 16 Uhr

Ginsheim-Gustavsburg

1. Oktober - Hof- & Straßenflohmarkt in der Cramer-Klett-Siedlung, Gustavsburg, von 12 bis 17 Uhr

Groß-Gerau

3. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Helvetia Parc, von 10 bis 17 Uhr

Gründau

2. Oktober - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

1. Oktober - Trödelmarkt rund um die Wallonisch-Niederländische Kirche, Franz. Allee, von 10 bis 16 Uhr

2. Oktober - Antik- & Trödelmarkt in der Altstadt, von 10 bis 17 Uhr

2. Oktober - Flohmarkt im Kleingärtnerverein Alte May e.V., August-Schärttner-Straße 21, von 10 bis 15 Uhr

3. Oktober - Bücherflohmarkt in der Altstadt, von 10 bis 15 Uhr

Heppenheim

1. Oktober - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Homberg (Efze)

1. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind in der Friedrich-Kramer-Straße 6-8, von 13 bis 17 Uhr

Kassel

1. bis 3. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkdeck in der Heinrich-Plett-Straße 40, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Marburg

1. Oktober - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

28. September - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

29. September - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Ortenberg

1. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz im Herrngartenweg, von 6 bis 14 Uhr

Pohlheim

2./3. Oktober - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, jeweils ab 8 Uhr

Rödermark

1./2. Oktober - Hofflohmarkt in der Gartenstraße 4, Ober-Roden, jeweils von 11 bis 17 Uhr

Rodgau

2. Oktober - XXL-Flohmarkt für Mollige, im Bürgerhaus Nieder-Roden, von 11 bis von 14.30 bis Uhr

Seligenstadt

29. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Twistetal

2. Oktober - Floh- & Trödelmarkt an der Mehrzweckhalle Twiste, von 9 bis 17 Uhr

Weilrod

2. Oktober - Höfe-Flohmarkt im Ortskern von Oberlauken, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

01. Oktober - Floh- & Trödelmarkt in der Äppelallee 27, von 16 bis 21 Uhr

2./3. Oktober - Floh- & Trödelmarkt in der Äppelallee 69, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Wölfersheim

30. September bis 2. Oktober - Bücherflohmarkt im ev. Gemeinde haus Melbach, Haingraben 15, am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr

