Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Vilbel

11. Juni - Antik- & Trödelmarkt auf dem Festplatz an der Büdinger Straße, von 6 bis 15 Uhr

11. Juni - Flohmarkt am Einrichtungshaus in der Industriestraße 2, Dortelweil, von 6 bis 14.30 Uhr

Baunatal

11. Juni - Flohmarkt auf dem Ratioland-Parkdeck, von 10 bis 16 Uhr

Bensheim

10. Juni - Floh- & Trödelmarkt an der St. Laurentiuskirche, Tannbergstraße 23a, von 10 bis 15 Uhr

Borken

11. Juni - Antik- & Flohmarkt im alten Kraftwerk, von 8 bis 16 Uhr

Butzbach

11. Juni - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Darmstadt

8./10. Juni - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

9. Juni - Flohmarkt auf dem TSG-Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

6. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Fernwald

8. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße, Steinbach, ab 8 Uhr

Frankfurt

8. Juni - Antik- & Trödelmarkt auf der Zeil an der Konstablerwache, von 8 bis 18 Uhr

8. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 17 Uhr

10./11. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

10. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

10. Juni - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

Fulda

11. Juni - Floh- & Sammlermarkt auf dem Parkplatz am Einkaufszentrum, Rosengarten 7, von 8 bis 16 Uhr

Fuldabrück

8. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gießen

10. Juni - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

Gründau

11. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hammersbach

11. Juni - Höfe-Flohmarkt in den Ortsteilen Langen-Bergheim und Marköbel, von 10 bis 16 Uhr

Hattersheim

11. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

10. Juni - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

11. Juni - Flohmarkt auf dem Solarparkplatz, oberhalb der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Herleshausen

11. Juni - Flohmarkt im Pater-Haimo-Weg, Altefeld, von 8 bis 15 Uhr

Marburg

10. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Nidda

8. Juni - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

11. Juni - Dorf-Flohmarkt in Kohden, von 10 bis 16 Uhr

Oberzent

8. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz Beerfelden, von 9 bis 15 Uhr

Offenbach

10. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

10. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Sulzbach

8. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Main-Taunus-Zentrum, von 10 bis 16 Uhr

Vellmar

8. Juni - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Lange Wender 7, von 10 bis 16 Uhr

11. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 16 Uhr

11. Juni - Modellbahn- und Modellautobörse in der Mehrzweckhalle Frommershausen, von 13 bis 17 Uhr

Wanfried

11. Juni - Flohmarkt, am Griesgraben, von 6 bis 15 Uhr

Wehrheim

11. Juni - Privater Höfeflohmarkt im Quartier Wiesenau, Jahn-, Goethe- und Heinrich-von-Kleist-Straße, von 8 bis 18 Uhr

Weiterstadt

11. Juni - Floh- & Trödelmarkt in der Robert-Koch-Straße 1a, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

10. Juni - Benefiz-Flohmarkt der ev. Stadtmission, Daimlerstraße 15, von 9.30 bis 15 Uhr

11. Juni - Floh- & Trödelmarkt im Ostring 2, von 10 bis 16 Uhr

Wöllstadt

11. Juni - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Ober-Wöllstadt, von 9 bis 16 Uhr

