Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsbach-Hähnlein

28. September - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Sonne, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Baunatal

29. September - Flohmarkt auf dem Parkdeck des Ratioland, von 10 bis 16 Uhr

Bruchköbel

29. September - Flohmarkt von und für Kinder und Jugendliche im Jugendzentrum, Innerer Ring 1, von 13 bis 16 Uhr

Darmstadt

28. September - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

28. September - Flohmarkt im Vogelviertel Arheilgen, von 10 bis 15 Uhr, nicht bei schlechtem Wetter

Dietzenbach

29. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind auf dem Montessori Campus, Gustav-Heinemann-Ring 101, von 13 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Dreieich

29. September - Höfe-Flohmarkt im Ortskern von Offenthal, von 10 bis 15 Uhr

Erlensee

27. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

Erzhausen

28. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus, von 13 bis 15.30 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Eschborn

24. September - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Florstadt

28. September - Vorsortierter Kleiderbasar im Bürgerhaus Stammheim, von 13 bis 16 Uhr

Frankfurt

26./28. September - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

28. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

28. September - Floh- & Trödelmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

28. September - Flohmarkt auf dem Bahnhofsplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

28. September - Flohmarkt auf dem Pausenhof der Freien Waldorfschule, Friedlebenstraße 52, von 10 bis 14 Uhr

28. September - Flohmarkt rund um Kind und Familie in der Ludwig-Richter-Schule, Hinter den Ulmen 10, von 14 bis 17 Uhr

29. September - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, Borsigallee, von 10 bis 16 Uhr

29. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Eugen-Hartmann-Straße 7, von 10 bis 16 Uhr

29. September - Kerbeflohmarkt auf dem Reitplatz an der Nidda in Berkersheim, von 12 bis 18 Uhr

Friedberg

28. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Dorheim, von 11 bis 14 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

Gersfeld

29. September - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in der Rhönmarkthalle, von 8 bis 16 Uhr

Hanau

28. September - Tauschmarkt an der Wallonisch-Niederländischen Kirche, von 10 bis 14 Uhr

29. September - Haus- & Hofflohmarkt in der von Eiffstraße 10, Steinheim, von 11 bis 15 Uhr

29. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Kulturhalle Steinheim, von 10 bis 12 Uhr, für Schwangere ab 9 Uhr

Hattersheim

29. September - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Eddersheim, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

28. September - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

29. September - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Am Wandersmann 2-4, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Königstein

29. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Turnhalle in der Schulstraße, Mammolshain, von 10 bis 12 Uhr

Künzell

29. September - Schallplattenflohmarkt im Edelzeller Weg 17, von 10 bis 14 Uhr

Lampertheim

29. September - Höfeflohmarkt in Hofheim, von 10 bis 16 Uhr

Lich

29. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Am Wall, ab 8 Uhr

29. September - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus, von 13.30 bis 16.30 Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

Linsengericht

29. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt im Kleinbahnweg, Altenhaßlau, von 8 bis 16 Uhr

Lollar

29. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt im Rothweg, von 10 bis 16 Uhr

Lorsch

29. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Werner-von-Siemens-Halle, von 10.30 bis 12.30 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

Mainhausen

29. September - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Zellhausen, Rheinstraße 3, von 13 bis 16 Uhr

Marburg

28. September - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

28. September - Flohmarkt, In der Trift, von 7 bis 13.30 bis Uhr

28. September - Modellauto-Börse im Bürgerhaus Mörfelden, Westendstraße 50, von 9.30 bis 14.30 Uhr, Eintritt: 4,50 Euro

Mühlheim

25. September - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

29. September - Antik- & Trödelauflösung in der Scheune in der Landwehrstraße 15, Ulfa, von 11 bis 16 Uhr

Obertshausen

29. September - Floh- & Trödelmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Oberursel

28. September - Floh- & Kreativmarkt in der Stierstädter Altstadt, von 10 bis 16 Uhr

28. September - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Bommersheim, von 11 bis 18 Uhr

Offenbach

28. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Krabbelstube Erasmus, Rumpenheim, von 10 bis 14 Uhr

Ortenberg

28. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Reinheim

28. September - Flohmarkt rund ums Kind und Damenmode in der Mehrzweckhalle Spachbrücken, von 14 bis 16.30 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

29. September - Hofflohmarkt im Stadtteil Ueberau und Tag der offenen Tür bei der freiwilligen Feuerwehr, von 10 bis 15 Uhr

Seligenstadt

26. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Vellmar

29. September - Flohmarkt auf dem Festplatz, ab 9 Uhr

Weilburg

29. September - Hof- & Kreativflohmarkt im Ortsteil Bermbach, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

29. September - Antik- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“, von 7 bis 15 Uhr

Wiesbaden

29. September - Flohmarkt auf dem Campus der ehem. Städtischen Kliniken, von 11 bis 15 Uhr

