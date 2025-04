Märkte und Feste am Wochenende in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Bad Nauheim

12./13. April – Frühlingsmarkt

Im Kurhaus am Elvis-Presley-Platz, von 11 bis 20 Uhr

Biblis

13. April – Ostermarkt

In der Scheune auf Hofgut Ochsenschläger, Rheinstraße 25, Wattenheim, von 11 bis 18 Uhr

Braunfels

12./13. April – Hugenottenmarkt

Im Kurpark und entlang der Lindenallee, jeweils von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag mit verkaufsoffenen Geschäften

Egelsbach

13. April – Kreativmarkt

Im Saalbau Eigenheim, Kirchgasse 16, von 11 bis 18 Uhr

Erlensee

13. April – Hobbykünstlermarkt

In der Erlenhalle, Langendiebach, von 10 bis 17 Uhr

Frankfurt

12. April - Frühlingsfest mit Saatgut- und Jungpflanzenmarkt

Im Netzwerk Seilerei, Offenbacher Landstraße 190, von 12 bis 20.30 Uhr

Idstein

12./13. April - Idsteiner Hexenmarkt

Mittelaltermarkt rund um den Hexenturm, mit Handwerk, Mitmachaktionen, Musik, Gaukelei u.a., am Samstag von 10.30 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 16 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Ronneburg

12./13. April - Historischer Ostermarkt

Auf der Ronneburg, mit buntem, mittelalterlichem Rahmenprogramm, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Wiesbaden

11. bis 13. April – Ostermarkt

Auf dem Hans-Römer-Platz, Schierstein, am Freitag von 13 bis 18 Uhr, am Samstag von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr, am Sonntag mit Flohmarkt

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen