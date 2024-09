Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Allendorf (Lumda)

6. Oktober - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind, im Bürgerhaus, von 13 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Bad Orb

3. Oktober - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, von 10 bis 17 Uhr

Bensheim

6. Oktober - Flohmarkt in der Volkerstraße und Landgrafenstraße, von 10 bis 14 Uhr

Butzbach

6. Oktober - Bücherflohmarkt im Dorfgemeinschaftshaus Ostheim, von 14.30 bis 17 Uhr

Darmstadt

5. Oktober - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

6. Oktober - Floh- & Trödelmarkt in der Albert-Einstein-Straße 3, von 10 bis 16 Uhr

Erbach

6. Oktober - Flohmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 6 bis 16 Uhr

Erlensee

3. Oktober - Modellbahn- & Spielzeugbörse in der Erlenhalle, von 10 bis 16 Uhr

4. Oktober - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

6. Oktober - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

1. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

6. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Ginnheimer Straße 20, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

3. Oktober - Antik- & Trödelmarkt auf der Zeil, Höhe Konstablerwache, von 8 bis 17 Uhr

3. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Züricher Straße, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

5. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

5. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

5. Oktober - Floh- & Trödelmarkt in der Lindleystraße /Osthafen, von 9 bis 14 Uhr

Friedrichsdorf

6. Oktober - Antik- & Trödelmarkt am Lebensmittelmarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Fulda

3. Oktober - Floh-/Trödel- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum Emaillierwerk, von 8 bis 16 Uhr

Fuldabrück

3. Oktober - Flohmarkt am Möbelhaus in der Albert-Einstein-Straße 4, ab 9 Uhr

Gernsheim

6. Oktober - Modellauto- und Modellbahnbörse in der Stadthalle, von 10 bis 16 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Gladenbach

6. Oktober - Dorfflohmarkt im Ortsteil Rüchenbach, von 11 bis 16 Uhr

Hanau

3. Oktober - Antik- & Trödelmarkt auf dem Schlossplatz, von 10 bis 17 Uhr

3. Oktober - Bücherflohmarkt in der Marktstraße, von 10 bis 17 Uhr

6. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Einrichtungshaus, Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

5. Oktober - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Kassel

5./6. Oktober - Flohmarkt auf dem Parkdeck Brückenhof, von 8 bis 16 Uhr

Laubach

5. Oktober - Ladies Night – Vorsortierter Flohmarkt für Damen im Dorfgemeinschaftshaus Münster, von 19 bis 21 Uhr

Lauterbach

6. Oktober - Antik- & Spezialmarkt im Schlosspark Sickendorf, von 9 bis 16.30 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Maintal

3. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Industriestraße 6, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

5. Oktober - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

2. Oktober - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Münster

6. Oktober – Familienflohmarkt der Anwohner der Amrumer Straße, von 10 bis 14 Uhr

Neu-Isenburg

5. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wilhelmsplatz, von 8 bis 13 Uhr

Nidda

3./5. Oktober - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr und am Samstag von 11 bis 16 Uhr

3. Oktober - Dorfflohmarkt im Ortsteil Eichelsdorf, von 10 bis 16 Uhr

Nidderau

3. Oktober - Floh- & Trödelmarkt an der Neuen Mitte, Gehrener Ring 3, von 10 bis 16 Uhr

Ober-Ramstadt

6. Oktober - Mode-Flohmarkt in der Modauhalle, Am Lohrberg 40, von 14 bis 16.30 Uhr

Oberursel

5. Oktober - Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei, von 10 bis 14 Uhr

Offenbach

5. Oktober - Familienflohmarkt im Gemeindesaal von St. Pankratius, Sternstraße 11, von 14 bis 17 Uhr

5. Oktober - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

6. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

5. Oktober - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Petersberg

6. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Justus-Liebig-Center, von 8 bis 16 Uhr

Pohlheim

3. Oktober - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, ab 8 Uhr

Reiskirchen

6. Oktober - Flohmarkt auf dem Parkplatz an der B49, ab 8 Uhr

Rodgau

6. Oktober - XXL-Flohmarkt für Mollige im Bürgerhaus Nieder-Roden, von 11 bis von 14.30 bis Uhr

Rüsselsheim

5. Oktober - Flohmarkt auf dem Landungsplatz am Main, von 8 bis 15 Uhr

Schauenburg

6. Oktober - Retro-Börse für Videospiele und Konsolen in Elgershausen, Amters Hof 3, von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Seeheim-Jugenheim

5. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind in der Bürgerhalle Jugenheim, von 15 bis 17, für Schwangere ab 14.30 Uhr

Seligenstadt

3. Oktober - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sulzbach

3. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Main-Taunus-Zentrum, von 10 bis 16 Uhr

Taunusstein

5. Oktober - Abgabebasar rund ums Kind im Sport- und Jugendzentrum Bleidenstadt, Taunusstraße 32, von 13 bis 15 Uhr

Vellmar

3. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Langer Wender 7, von 10 bis 16 Uhr

Wald-Michelbach

3. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Weilrod

3. Oktober - Höfeflohmarkt im Ortsbereich von Altweilnau, von 10 bis 15 Uhr

