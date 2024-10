Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Orb

3. November - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, von 10 bis 17 Uhr

Bruchköbel

3. November - Höfe- & Garagenflohmarkt im Ortskern von Oberissigheim, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

2. November - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

2. November - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus der ev. Christuskirche, Heidelberger Landstraße 155, von 9 bis 12 Uhr

2. November - Flohmarkt rund ums Kind in der Bert-Brecht-Straße 2-4, Wixhausen, von 13 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Dornburg

3. November - Trödelmarkt im Bürgerhaus Frickhofen, von 9 bis 16 Uhr

Erbach

3. November - Flohmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 6 bis 16 Uhr

Erlensee

1. November - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

3. November - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

3. November - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Ginnheimer Straße 20, von 10 bis 16 Uhr

3. November - Modellbahn-Tauschmarkt im Bürgerzentrum, Montgeronplatz 1, Niederhöchstadt, von 9.30 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

29. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Eschwege

3. November - Antik- & Sammlermarkt, „Am Werdchen“, von 8 bis 16 Uhr

Frankfurt

2./3. November - Flohmarkt im Gemeindezentrum der Dornbuschgemeinde, Carl-Goerdeler-Straße 1, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 14 Uhr

2. November - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

2. November - Flohmarkt auf dem Bahnhofsplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

2. November - Hof-Flohmarkt in der Spessartstraße 8, Bornheim, von 11 bis 16 Uhr, nicht bei Regen!

3. November - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 17 Uhr

31. Oktober/2. November - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

Gießen

2. November - Flohmarkt am Möbelhaus in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

Gründau

3. November - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hainburg

3. November - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Georg-Flohr-Radsporthalle, Uferstraße 19, Klein-Krotzenburg, von 11 bis 13.30 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Hanau

3. November - Floh- & Trödelmarkt am Einrichtungshaus, Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

2. November - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Kassel

2./3. November - Flohmarkt in den Messehallen, jeweils von 9 bis 16 Uhr

Marburg

2. November - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

3. November - Flohmarkt in der Sporthalle des TSV Lämmerspiel, Offenbacher Weg, von 10 bis 13 Uhr

30. Oktober - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Münster

2. November - Flohmarkt rund ums Kind in der Gersprenzhalle, von 10 bis 12.30 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

Neu-Isenburg

2. November - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wilhelmsplatz, von 9 bis 13 Uhr

3. November - Flohmarkt im Isenburgzentrum, von 10 bis 14.30 Uhr

Offenbach

2. November - Hausflohmarkt in der Schönbornstraße 32, von 11 bis 16 Uhr

3. November - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

2. November - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Pohlheim

3. November - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

Rodgau

2. November - Flohmarkt von Frau zu Frau im Bürgerhaus Weiskirchen, von 18 bis 21 Uhr

3. November - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Weiskirchen, von 12 bis 14 Uhr

Rüsselsheim

2. November - Flohmarkt im Max-Planck-Gymnasium, von 13 bis 16 Uhr

Seligenstadt

31. Oktober - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Tann

3. November - Halle-Floh- & Trödelmarkt, Am Galgenberg 4, von 11 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen