Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Allendorf (Lumda)

16. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus, Bahnhofstraße 16, von 13 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Bad Nauheim

15. März - Flohmarkt in der Steinfurther Straße 1-5, von 17 bis 21 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Bad Orb

16. März - Flohmarkt im Gartensaal der Konzerthalle, von 10 bis 17 Uhr

Bebra

16. März - Modellbahn- & Modellautobörse im Lokschuppen, von 10 bis 14.30 Uhr

Breuberg

15. März - Frauenflohmarkt in der Breuberghalle, von 13 bis 16 Uhr

16. März - Fahrrad- & Sportgerätebasar in der Breuberghalle, von 10 bis 12 Uhr

Bürstadt

15./16. März - Hausflohmarkt in der Kirschstraße 7a, jeweils von 10 bis 15 Uhr

Darmstadt

15. März - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

15. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen, Im Appensee 26, von 13 bis 16 Uhr

16. März - Modellbahn- & Spielzeubörse in der Orangerie, von 11 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Egelsbach

15. März - Ladies Basar Night in der Kirchstraße 19, von 18 bis 21 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Eichenzell

16. März - Floh- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum Rhönhof, von 8 bis 16 Uhr

Erbach

16. März - Flohmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 15 Uhr

Erlensee

14. März - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 6 bis 13 Uhr

16. März - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

11. März - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

13. März - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

15./16. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

15. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

15. März - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

16. März - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guerickestraße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

Fuldabrück

16. März - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gießen

15. März - Flohmarkt in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

Hanau

15. März - Floh- & Trödelmarkt in der Otto-Hahn-Straße 39, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Hasselroth

16. März - Kinderflohmarkt in der Friedrich-Hofacker-Halle Niedermittlau, von 13.30 bis 16 Uhr

Hattersheim

16. März - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

15. März - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Kelkheim

15. März - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Mainhausen

16. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Rheinstraße 3, von 13 bis 16 Uhr

Maintal

16. März - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Industriestraße 6, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

15. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühltal

15. März - Flohmarkt im Bürgerhaus Nieder-Ramstadt, von 14.30 bis 16.30 Uhr

Münster

15. März - Flohmarkt in der Gersprenzhalle, von 12.30 bis 16 Uhr

Neu-Isenburg

14. März - Vorsortierter Spielzeugmarkt im Alfred-Delp-Haus, Eichenweg 10, von 17 bis 19 Uhr

Offenbach

15. März - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

15. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

15. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhau, von 11 bis 15 Uhr

Reiskirchen

16. März - Flohmarkt auf den Parkplätzen an der B49, ab 8 Uhr

Ronneburg

15./16. März - Flohmarkt im Tanzsaal Ronneburger Hof, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Sontra

16. März - Flohmarkt auf der Breitwiese, von 6 bis 15 Uhr

Staufenberg

16. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Stadthalle, von 12.30 bis 15 Uhr

Wiesbaden

16. März - Indoor-Flohmarkt in der Teutonenstraße 2a, von 11 bis 16 Uhr

