Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Asslar

25. Mai - Schlossflohmarkt am Schloss in Werdorf, von 9 bis 16 Uhr, entfällt bei Regen

Bad Arolsen

25. Mai - Dorf-Flohmarkt im Stadtteil Massenhausen, von 10 bis 17 Uhr

Bad Nauheim

25. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem dem Festplatz, von 10 bis 16 Uhr

Bensheim

25. Mai - Flohmarkt in der Volkerstraße, der Landgrafenstraße Und der unteren Hagenstraße, von 10 bis 14 Uhr

Büttelborn

24. Mai - Höfeflohmarkt im Ortsteil Klein-Gerau, von 10 bis 14 Uhr

Darmstadt

24. Mai - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 10 bis 15 Uhr

24. Mai - Vinyl-Flohmarkt im Bürgerhaus Arheilgen, von 10 bis 16 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Dieburg

24. Mai - Höfe-Flohmarkt im Campus-Wohngebiet, von 14 bis 18 Uhr

Dornburg

25. Mai - Flohmarkt am Dornburg-Center, Frickhofen, von 8 bis 16 Uhr

Edermünde

25. Mai - Dorf-Flohmarkt in Haldorf, von 10 bis 16 Uhr

Erlensee

23. Mai - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

20. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Felsberg

25. Mai - Dorfflohmarkt in Gensungen, von 11 bis 16 Uhr

Frankenberg (Eder)

25. Mai - Dorfflohmarkt im Stadtteil Schreufa, von 10 bis 17 Uhr

Frankfurt

21. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, Borsigallee, von 8 bis 13 Uhr

22./24. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

24. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

24. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

24. Mai - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

24. Mai - Flohmarkt rund ums Kind in Ginnheim, Fuchshohl 1, Kita Stern von Bethlehem, von 14 bis 17 Uhr

24. Mai - Schallplatten- & Hofflohmarkt, Am Hochwehr 1, von 11 bis 16 Uhr

25. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, Borsigallee, von 8 bis 13 Uhr

25. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Eugen-Hartmann-Straße 7, von 10 bis 16 Uhr

Freigericht

25. Mai - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Somborn, von 10 bis 15 Uhr

Gießen

24. Mai - Flohmarkt in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

25. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Ferniestraße 4, Schiffenberger Tal, von 10 bis 16 Uhr

Grünberg

25. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Gießener Straße, ab 8 Uhr

Heppenheim

20. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Tiergartenstraße 5, von 7 bis 15 Uhr

22. Mai - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

25. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Am Wandersmann 2-4, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Homberg (Efze)

24. Mai - ReineFrauenSache – Second-Hand-Markt in der Friedrich-Kramer-Straße 6-8, von 13 bis 18 Uhr

Hungen

25. Mai - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Rabertshausen, von 10 bis 16 Uhr

Idstein

25. Mai - Flohmarkt in der Schloßgasse, von 7 bis 15 Uhr

Karben

25. Mai - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 6 bis 15 Uhr

25. Mai - Höfe-Flohmarkt im Ortskern von Rendel, von 10 bis 17 Uhr

Kassel

24./25. Mai - Flohmarkt auf dem Messegelände, Damaschkestraße 55, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Kronberg

24. Mai - Flohmarkt an der Altkönigschule, von 10 bis 12.30 Uhr

Marburg

24. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

25. Mai - Dorf-Flohmarkt im Stadtteil Ginseldorf, von 11 bis 17 Uhr

Melsungen

25. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Nürnberger Straße 4, von 9 bis 15 Uhr

Mühlheim

21. Mai - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Naumburg

25. Mai - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Altenstädt, von 10 bis 16 Uhr

Nidda

25. Mai - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Stornfels, von 10 bis 16 Uhr

Nidderau

24. Mai - Haushaltsauflösung in der Hofreite in der Obergasse 9, Eichen, von 10 bis 15 Uhr

25. Mai - Hof- & Straßenflohmarkt in Windecken und Heldenbergen, von 10 bis 15 Uhr

Ober-Mörlen

25. Mai - Höfe-Flohmarkt im Ortskern, von 11 bis 16 Uhr

Ober-Ramstadt

24. Mai - Flohmarkt rund um die Stadthalle, von 11 bis 15 Uhr

Obertshausen

25. Mai - Hof-Flohmärkte in der Kernstadt, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

24. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Petersberg

25. Mai - Floh- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum in der Justus-Liebig-Straße, von 8 bis 16 Uhr

Pfungstadt

24. Mai - Dorfflohmarkt im Stadtteil Eschollbrücken, von 13 bis 17 Uhr

Rodgau

25. Mai - Höfe-Flohmarkt in Weiskirchen, Hainhausen und Jügesheim, von 11 bis 16 Uhr

Romrod

24. Mai - Flohmarkt im Bürgerhaus, von 12 bis 17 Uhr

Schmitten

25. Mai - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Brombach, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

22. Mai - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 17 Uhr

Wehretal

25. Mai - Flohmarkt am Sportplatz in der Bahnhofstraße, von 6 bis 15 Uhr

Wetzlar

25. Mai - Antik- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“, von 7 bis 15 Uhr

Wölfersheim

23. Mai - Sortierter Flohmarkt für Erwachsene und Teens in der Wetterauhalle, von 20 bis 22 Uhr

25. Mai - Dorfflohmarkt im Ortsteil Wohnbach, von 10 bis 15 Uhr

