Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Veröffentlicht am 15.06.25 um 18:49 Uhr

Bad Nauheim

22. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem dem Festplatz, von 10 bis 16 Uhr

Bad Zwesten

22. Juni - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Oberurff-Schiffelborn, von 9 bis 16 Uhr

Büdingen

22. Juni - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Aulendiebach, von 10 bis 17 Uhr

Darmstadt

21. Juni - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 10 bis 15 Uhr

22. Juni - Fundstück aufm Grundstück - Höfe-Flohmarkt im Martinsviertel, von 11 bis 18 Uhr

Erlensee

20. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

22. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

19./21. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

19. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

21. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

21. Juni - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

21. Juni - Kamerabörse im DGB-Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, von 10 bis 15 Uhr

22. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 17 Uhr

Friedberg

19. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt, Straßheimer Straße 24, von 10 bis 16 Uhr

Fuldabrück

19. Juni - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gießen

19. Juni - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

21. Juni - Flohmarkt in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

21. Juni - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hünfelden

22. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in Kirberg, von 7 bis 15 Uhr

Hungen

22. Juni - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Inheiden, von 10 bis 16 Uhr

22. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Gießener Straße, ab 8 Uhr

22. Juni - Haus-Flohmarkt, Hinter der Herberge 7, von 10 bis 16 Uhr

Karben

22. Juni - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 6 bis 15 Uhr

Kassel

21./22. Juni - Flohmarkt auf dem Messegelände, Damaschkestraße 55, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Lampertheim

22. Juni - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Hofheim, von 10 bis 16 Uhr

Langgöns

22. Juni - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Niederkleen, von 10 bis 16 Uhr

Lollar

22. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt im Rothweg 4, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

22. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Industriestraße 6, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

21. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

21. Juni - Flohmarkt in der Gisselberger Straße 33, von 8 bis 14 Uhr

Mühlheim

18. Juni - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Offenbach

21. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

21. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Petersberg

22. Juni - Floh- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum in der Justus-Liebig-Straße, von 8 bis 16 Uhr

Rodenbach

22. Juni - Gassen-Flohmarkt in Ober-, Niederrodenbach und Lochseif, von 10 bis 16 Uhr

Schaafheim

22. Juni - Flohmarkt auf dem TV-Gelände in den Auewiesen, von 11 bis 16 Uhr

Tann

22. Juni - Floh- & Antikmarkt in der Alten Weberei, Am Galgenberg 4, von 11 bis 17 Uhr

Wald-Michelbach

19. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Wehretal

22. Juni - Flohmarkt am Sportplatz in der Bahnhofstraße, von 6 bis 15 Uhr

Wiesbaden

19. Juni - Floh- & Trödelmarkt im Ostring 2, von 10 bis 16 Uhr

22. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz der Gibber Kerb, Tannhäuserstraße, Ecke Grundweg, ab 08 Uhr

Wölfersheim

22. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Melbach, von 9 bis 16 Uhr

