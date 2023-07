Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Zwesten

16. Juli - Dorfflohmarkt in den Straßen von Oberurff Schiffelborn, von 9 bis 16 Uhr

Beselich

16. Juli - Flohmarkt im Ortskern von Niedertiefenbach, von 9 bis 14 Uhr

Biebertal

16. Juli - Höfe-Floh- & -Trödelmarkt im Ortskern, von 10 bis 15 Uhr

Birstein

16. Juli - Völzberg packt aus – Höfe- und Scheunenflohmarkt in ganz Völzberg, von 10 bis 16 Uhr

Büttelborn

14./15. Juli - Damenbasar im Volkshaus Klein-Gerau, am Freitag von 18.30 bis 20.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr

15. Juli - Flohmarkt im Bürgerhaus Worfelden, von 18 bis 22 Uhr

Butzbach

16. Juli - Antik- & Flohmarkt im Industriegebiet Ost, am Baumarkt, von 6 bis 15.30 Uhr

Darmstadt

15. Juli - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Ehringshausen

16. Juli - Flohmarkt auf dem Gelände des TV Katzenfurt, Dünnackerstraße 22, von 9 bis 16 Uhr

Eichenzell

16. Juli - Floh- & Sammlermarkt auf dem Parkplatz Rhönhof, Am langen Acker, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

16. Juli - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beun, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

15. Juli - Flohmarkt auf dem Rathausplatz, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

15. Juli - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

15. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

15. Juli - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

16. Juli - Eschersheimer Gartenflohmarkt in der Albert-Schweitzer-Siedlung, von 10 bis 16 Uhr

16. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt, Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

16. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guerickestraße 8, Rödelheim, von 10 bis 17 Uhr

Fuldabrück

16. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gießen

15. Juli - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

16. Juli - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Pistorstraße, Schiffenberger Tal, ab 8 Uhr

Hadamar

16. Juli - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Mainzer Landstraße von 11 bis 14, von 8 bis 16 Uhr

Hattersheim

16. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

16. Juli - Garagenflohmarkt im Ortsteil von Okriftel, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

15. Juli - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Kassel

15./16. Juli - Flohmarkt an und in den Messehallen, jeweils von 10 bis 16 Uhr

15. Juli - Flohmarkt in der Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz, ab 9 Uhr

Langen

15. Juli - Flohmarkt am Rathaus, Südliche Ringstraße, von 8 bis 14 Uhr

Langenselbold

16. Juli - Flohmarkt, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 15 Uhr

Limburg

16. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 17 Uhr

Marburg

15. Juli - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

15. Juli - Stadtteil-Flohmarkt auf den Straßen Ortenbergs, von 10 bis 15 Uhr

Offenbach

15. Juli - Flohmarkt am Mainufer, von 6.30 bis 14 Uhr

16. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

15. Juli - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

15./16. Juli - Garagen- und Hofflohmarkt in der Barbarastraße 17, Weckesheim, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Rodgau

16. Juli - Flohmarkt auf dem Sportplatz Weiskirchen, von 11 bis 15 Uhr

Selters

16. Juli - Privater Hofflohmarkt in Niederselters, von 10 bis 16 Uhr

Sontra

16. Juli - Flohmarkt, an der Breitwiese, von 6 bis 15 Uhr

Steinbach

16. Juli - Rathauskonzert mit Flohmarkt, „Unter den Linden“, von 7 bis 15 Uhr

Weiterstadt

16. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Im Rödling 8, von 10 bis 17 Uhr

Wiesbaden

15. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27a, von 14 bis 19 Uhr

Wölfersheim

15. Juli - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Melbach, von 9 bis 16 Uhr

