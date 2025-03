Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsbach-Hähnlein

8. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Kulturhalle Hähnlein, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

9. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Sonne Alsbach, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere und Eltern mit Babys ab 10.30 Uhr

Bad Soden

9. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Hasselgrundhalle, von 11 bis 14 Uhr

Darmstadt

8. März - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

9. März - Floh- & Trödelmarkt in der Albert-Einstein-Straße 3, von 10 bis 16 Uhr

Eschwege

9. März - Antik- & Sammlermarkt, Auf dem Werdchen, von 8 bis 16 Uhr

Frankfurt

8. März - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

8./9. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

8. März - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

Gersfeld

9. März - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in der Rhönmarkthalle, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

8. März - Flohmarkt in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

9. März - Amateurfunk-Flohmarkt und Funkertreffen im Bürgerhaus Kleinlinden, Zum Weiher 33, von 9 bis 17 Uhr

Hanau

9. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Kulturhalle Steinheim, von 10 bis 12 Uhr, für Schwangere ab 9 Uhr

Heppenheim

8. März - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

9. März - Flohmarkt auf dem Solarparkplatz Littau, von 7 bis 15 Uhr

Hochheim

8. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Georg-Hofmann-Sporthalle, Massenheimer Landstraße, von 10 bis 12.30 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

Hofgeismar

8./9. März - Flohmarkt in der Turnhalle amReithagen, jeweils ab 10 Uhr

Homberg (Efze)

9. März - Antik- & Trödelmarkt in der Friedrich-Kramer-Straße 6-8, von 9 bis 16 Uhr

Kassel

8./9. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz/Schwanenwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Kirchhain

8. März - Flohmarkt in der Markthalle, von 8 bis 14.30 Uhr

Kriftel

8. März - Flohmarkt rund ums Kind im kath. Gemeindehaus, von 13 bis 16 Uhr

Marburg

8. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Nidderau

9. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Willi-Salzmann-Halle, von 14.30 bis 17 Uhr

9. März - Kinder- & Jugendflohmarkt in der KuS-Halle Heldenbergen, von 12.30 bis 16 Uhr

Offenbach

8. März - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

8. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Rosbach v.d.H.

8. März - Flohmarkt im Bürgerhaus Rodheim, Grabengasse 12, von 12 bis 14 Uhr, für Schwangere und Eltern mit Kindern bis 2 Jahre ab 10 Uhr

Staufenberg

9. März - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Marktstraße, ab 8 Uhr

Weilmünster

9. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt im Mühlweg, von 10 bis 16 Uhr

Wölfersheim

8. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Wetterauhalle, Södeler Weg 4, von 12 bis 15 Uhr

Wolfhagen

8. März - Fahrradbörse im Autohaus in der Kurfürstenstraße 59, Besichtigung von 10 bis 12.30 Uhr, Verkauf von 13 bis 15 Uhr

