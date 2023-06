Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Breitscheid

30. Juni - Rabenscheider Bauernmarkt

An der Dreschhalle, ab 11 Uhr

Büdingen

1./2. Juli - 750 Jahre + 1 – Dorf-Jubiläum in Aulendiebach

Mit stehendem Festzug im Ortskern, mit Handwerk, Oltimerschau, geöffneten Höfen u.a., am Samstag ab 19.30 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 9 Uhr Weck-Marsch, ab 10 Uhr Gottesdienst auf dem Dorfplatz, anschl. Festprogramm mit Live-Musik, Eintritt: 3 Euro

Frankfurt

30. Juni bis 2. Juli - Afrikanisches Kulturfest

Im Rebstockpark, mit Live-Musik, Kulinarik, Kinderprogramm, Basar u.a., am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Kirchhain

2. Juli - 800 Jahre Langenstein

Stehender Festzug im Ortskern von Langenstein, mit Handwerk, Kulinarik, Live-Musik u.a., ab 11 Uhr

Marburg

30. Juni bis 2. Juli - Jubiläumsfest: 1 Jahr Lokschuppen

In der Rudolf-Bultmann-Straße 4h, am Freitag Sommerfest mit Live-Musik, Party, Pool u.a., von 16 bis 22 Uhr, am Samstag Live-Musik und Streetfood, von 11.30 bis 22 Uhr und am Sonntag Familientag mit Kinderprogramm, Live-Musik u.a., von 11.30 bis 20 Uhr

Wesertal

1. Juli – Weserbeleuchtung

Mit Wasserspielen, Höhenfeuerwerk u.a., an der Weserpromenade Oedelsheim, ab 19.30 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen