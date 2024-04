Erstes Freibad in Hessen öffnet am Sonntag

Jetzt geht's los! In Wolfhagen wird am Sonntag die Freibadsaison eröffnet. Die Nordhessen sind damit gut zwei Wochen vor vielen anderen Bädern am Start. Badegäste müssen sich aber auf kühlere Temperaturen einstellen.

In Wolfhagen (Kassel) wird am Sonntag im Erlebnisbad die Freibadsaison eröffnet. Damit sind die Nordhessen ganz vorne und verlegen den traditionellen Start um gut zwei Wochen nach vorne.

Zur Eröffnung am Sonntag lockt das Bad unter anderem mit einem 25-Meter-Becken, einem Strömungskanal, Wasserkanonen – und freiem Eintritt für alle. Und wer sich zu dieser Jahreszeit noch nicht so richtig ins Wasser traut: In Wolfhagen sorgt eine Biogasanlage für angenehme 28 Grad beim Sprung ins warme Nass.

Das Bad befindet sich derzeit in einer aufwändigen Sanierung, laut HNA sollen in den kommenden Jahren 1,5 Millionen Euro in Technik und Verschönerung investiert werden.

Wetter am Sonntag eher kühl und bewölkt

Eine Eröffnung am Samstag hätte sich mit Blick aufs Wetter noch mehr gelohnt. In Südhessen bis zu Grad, im Norden bis zu 23 Grad. Wenn am Sonntag in Wolfhagen die ersten Gäste ins Wasser springen, kann es durchaus bewölkt sein – und bei bis zu 16 Grad auf jeden Fall deutlich kühler. Am Montag kommt dann noch Regen dazu.

Ab Mai wird die Auswahl in ganz Hessen größer

Traditionell öffnen die ersten Freibäder in Hessen meistens Ende April oder Anfang Mai, wie etwa das Hausener Freibad in Frankfurt, das viele Jahre lang die Nase vorne hatte und damit die Aufmerksamkeit auf sich zog. Dort wird in diesem Jahr am 29. April unter freiem Himmel angebadet.

In allen Teilen Hessens öffnen dann am 1. Mai weitere Freibäder wie etwa das Barbarossabad in Gelnhausen (Main-Kinzig), das Waldschwimmbad in Niedernhausen (Rheingau-Taunus), der Badesee Bensheim (Bergstraße), das Auebad Kassel oder das Waldschwimmbad Dietzenbach (Offenbach).

Weitere Informationen 25 Millionen Euro für Schwimmbäder Um den Erhalt und die Modernisierung der Schwimmbäder in Hessen zu fördern, stellt die Landesregierung in diesem und nächstem Jahr insgesamt 25 Millionen Euro zur Verfügung. Bisher hatte das Land mit dem Schwimmbad-Investitionsprogramm "Swim" Umbaumaßnahmen an Gebäuden, Becken oder Technik unterstützt. Dafür standen jährlich zehn Millionen Euro bereit. Künftig sollen auch Angebote zur Bewegungsförderung und für Familien unterstützt werden – etwa Sole- und Kneipp-Becken, Rutschen, Kinderspielbecken sowie Volleyball-Felder oder Tischtennisplatten. Vertreter und Vertreterinnen des Landessportbunds, des Hessischen Schwimm-Verbands und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) begrüßten die Ausweitung der Förderung. Ende der weiteren Informationen

