150.000 Follower auf TikTok Influencer Nikolaos Rizidis zeigt seinen Alltag als Blinder

Wie misst du Fieber? Wie rasierst du dich? Und weißt du überhaupt, wie du selbst aussiehst? Nikolaos Rizidis erklärt auf TikTok und Instagram sein Leben als Blinder. Das ist informativ, ermutigend und manchmal auch sehr lustig.

Veröffentlicht am 27.08.24 um 10:15 Uhr

Nikolaos Rizidis ist genervt. Seine Frau hat zu Hause mal wieder umdekoriert. Besonders das neue Gewürzregal hasst der 31-Jährige: alles gleiche Behälter. Das sieht jetzt zwar - vermutlich - ganz hübsch aus, aber wie soll er Zimt, Pfeffer und Oregano bloß unterscheiden, ohne jedes Mal daran riechen zu müssen?

Videobeitrag "Ein Tag, der das Leben veränderte" – der blinde Influencer Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Kurzerhand beschließt Rizidis, das Gewürzregal für Blinde zu "pimpen". Mit Klebefolie und einer Punktschriftmaschine markiert er die kleinen Gläschen und erklärt nebenbei seinen TikTok-Followern in Sekundenschnelle, wie die Braille-Schrift zusammengesetzt wird.

150.000 TikTok-Follower

Über 150.000 Menschen folgen Nikolaos Rizidis aus Cölbe bei Marburg mittlerweile auf TikTok. Auf Youtube sind es 70.000 Abonnenten, auf Instagram noch mal 20.000.

Auf informative und humorvolle Art und Weise präsentiert Rizidis dort sich und seinen Alltag. Gefilmt wird er von seiner Frau Sarah. Die beiden wollen mit den kurzen Clips nicht nur Menschen mit Beeinträchtigung erreichen, sondern auch diejenigen, die sich nicht vorstellen können, wie ein blinder Mensch sein Leben meistert.

Rasieren, kochen, shoppen

Rizidis zeigt seinen ganz normalen Alltag: rasieren als Blinder, kochen als Blinder, Möbel kaufen als Blinder. Aber er nimmt seine Follower auch mit ins Londoner Naturkundemuseum, zum Judo oder zu seiner Arbeit in ein inklusives Café, wo er als Pädagoge und Barista arbeitet.

Sarah Rizidis filmt ihren Mann für seine Social-Media-Kanäle Bild © Leonie Rosenthal

Besonders beliebt sind die Videos, in denen Rizidis zeigt, wie präzise er sich im Alltag orientiert, mithilfe seines Blindenführhunds Orlando, seines ausklappbaren Taststocks oder verschiedener sprachgesteuerter technischer Hilfsmittel. Bei Rizidis zu Hause spricht alles: vom Fieberthermometer bis zur Küchenwaage.

Community hat viele Fragen

Geduldig geht der 31-Jährige dabei auch auf die vielen Fragen seiner Community ein. Die sind teils originell, teils banal, manchmal aber auch zum Kopfschütteln.

Wie er Wassersprudler-Flaschen bis zum Füllstrich füllt, will etwa jemand wissen. Und ob es bei der Punkt-Schrift auch Satzzeichen zu beachten gibt. Aber auch: Wieso seine Augen eigentlich nicht komplett weiß seien - so wie die von Arya aus der Serie Game of Thrones.

Krankheit trat mit acht Jahren auf

Bis Rizidis acht Jahre alt war, hatte er noch keine Einschränkung. Dann fiel auf, dass er immer näher an Bücher und den Fernseher ran ging. Die Diagnose: eine juvenile Makuladegeneration, als Folge davon, dass er als Baby drei Monate zu früh zur Welt gekommen war.

Das führte zu einer Sehbehinderung. Heute erzählt er: Er habe anfangs große Schwierigkeiten gehabt, damit klarzukommen. "Ich selber habe immer gedacht, ich bin dadurch nicht normal", sagt er. In der Schule sei er auch heftig gemobbt worden.

Nach einem Sehsturz kurz vor dem Abitur sank Rizidis' Sehkraft dann noch weiter, auf unter zwei Prozent. Seitdem gilt er gesetzlich als blind. Für ihn sei das eine Art Scheideweg gewesen, sagt er. "Entweder ich bemitleide mich weiterhin selbst oder ich akzeptiere es, so wie es ist."

Nach gefährlicher Situation mit TikTok angefangen

Mit TikTok-Videos angefangen habe er dann nach einem Vorfall vor dreieinhalb Jahren. Beim Überqueren einer Straße habe eine Frau seinen Hund Orlando mit einem Leckerli abgelenkt. Das sei für Blinde äußerst gefährlich, meint Rizidis.

"Mein Leben liegt in seinen Pfoten", erklärt er. Werde Orlando im aktiven Dienst abgelenkt, könne ihn das das Leben kosten. "Ich kam dann nach Hause und habe mich so sehr darüber geärgert, dass ich zu meiner Frau gesagt habe: Wir müssen da wirklich was gegen machen."

Nikolaos Rizidis: "Mein Leben liegt in seinen Pfoten" Bild © Leonie Rosenthal

Auf TikTok geht er daher auch auf durchaus ernste Aspekte ein. Immer wieder weist er auf unnötige Barrieren hin, so wie Mülltonnen mitten auf dem Gehweg, oder reagiert auf Klischees oder Vorurteile, die ihm begegnen.

Humor erleichtert Zugang

Dass er mit seinen Videos so erfolgreich ist, liegt vermutlich auch an Rizidis' lockerem Auftreten und seiner sympathischen Art, Dinge zu erklären. Und daran, dass er sich und seine Lage auch immer wieder selbst auf die Schippe nimmt.

So zeigt er auch seine "Blinden Fails" (Blinder vs. Pfütze), wie er beim Dosenwerfen nicht trifft ("Ich glaub', ich muss zum Augenarzt") oder wie ihn seine Frau Sarah "prankt", also einen Streich spielt (sie tauscht heimlich sein Getränk aus).

Rizidis: Humor erleichtert Zugang zum Thema Bild © Screenshot TikTok

Rizidis selbst sagt: Humor erleichtere vielen Nutzern, einen Zugang zum Thema zu bekommen. "Und unser Ziel ist es ja, Berührungsängste und Hemmschwellen abzubauen."

Die Schönste, was er durch die Videos bisher erlebt habe, sei aber die Nachricht eines Mädchens während eines Live-Streams auf TikTok gewesen. Sie habe ihm geschrieben: Aufgrund seiner Videos habe sie mit Rollstuhlbasketball angefangen.