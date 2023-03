Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat Autofahrer zu mehr Aufmerksamkeit und einer defensiven Fahrweise aufgerufen.

Dies gelte vor allem für Themen wie Überholabstand, Rechtsabbiegen und Aussteigen, so ADFC-Landesgeschäftsführer Riedmann am Donnerstag. Nötig sei ein Klima, "in dem Eltern ihre Kinder ohne Angst mit dem Rad zur Schule schicken können".