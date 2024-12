Antisemitismus-Eklat in Darmstadt: Landeskirche zeigt Gemeinde an

Nachdem auf einem Weihnachtsmarkt in Darmstadt antisemitisches Material aufgetaucht ist, gerät die verantwortliche Kirchengemeinde unter Druck. Nicht nur die Landeskirche hat Anzeige erstattet. Die Gemeinde selbst fühlt sich getäuscht und erwägt ebenfalls juristische Schritte.

Der Antisemitismus-Eklat auf einem Darmstädter Weihnachtsmarkt hat für die Beteiligten ein juristisches Nachspiel. Nachdem auf der Veranstaltung der evangelischen Michaelsgemeinde zahlreiche antisemitische und antiisraelische Symbole und Parolen aufgetaucht waren, liegen der Staatsanwaltschaft Darmstadt bereits mehrere Strafanzeigen vor.

Die Evangelische Kirche in Hessen-Nassau (EKHN) erstattete am Mittwoch Strafanzeige gegen die Michaelsgemeinde. "Wir haben den Gemeindevorstand wegen des Verdachts auf Volksverhetzung angezeigt", bestätigte eine Sprecherin der Landeskirche dem hr. Auch der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker (CDU) hat Strafanzeige wegen mutmaßlichem Antisemitismus erstattet.

Bereits am Dienstag waren die Jüdische Gemeinde und mehrere Privatpersonen juristisch gegen die evangelische Gemeinde und Mitveranstalter "Darmstadt4Palestine" vorgegangen. Die Anzeigen richteten sich gegen das Ausstellen verfassungswidriger und terroristischer Symbole, sagte der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Daniel Neumann.

Michaelsgemeinde fühlt sich getäuscht

Unterdessen erwägt auch die Michaelsgemeinde selbst, gegen die mutmaßlich verantwortliche Palästina-Solidaritätsgruppe "Darmstadt4Palestine" Anzeige zu erstatten. Die Gruppe habe ihn und die Gemeinde getäuscht, sagte Pfarrer Manfred Werner am Donnerstag: "Ich bin tief enttäuscht, dass das Vertrauen der Gemeinde missbraucht wurde."

Die "Zurschaustellung dieser Symbole" sei mit ihm nicht abgesprochen gewesen, betonte er: Und sie wäre - "da menschenverachtend - von mir auch nie gestattet worden". Werner betonte, die Gemeinde werde in jeder Hinsicht mit der Staatsanwaltschaft kooperieren.

Zusammen mit "Darmstadt4Palestine" hatte die Gemeinde am vergangenen Wochende den "Anti-Kolonialen Friedens-Weihnachtsmarkt" veranstaltet. Die Gruppe schweigt bislang zu den Vorwürfen.

In einem Statement auf der Seite der Gemeinde hatte sich der Pfarrer am Mittwoch zu dem Vorfall geäußert. Er habe Verständnis für die Empörung und entschuldigte sich bei der Jüdischen Gemeinde.

Antisemitische Symbole und Parolen

Auf dem Weihnachtsmarkt im Martinsviertel waren am Wochenende etwa Lebkuchenherzen oder Schlüsselanhänger mit Slogans und dem roten Dreieck aufgetaucht - das Dreieck ist das Erkennungszeichen der verbotenen Terrororganisation Hamas. Auch Stofftaschen, auf denen eine Landkarte Israels mit dem Schriftzug "Palästina" darüber zu sehen ist, wurden angeboten. Eine Grafik, die das Existenzrecht Israels infrage stellt.

Auf Flyern war der Spruch "From the river to the sea" zu lesen, über dessen Strafbarkeit die Gerichte seit Monaten diskutieren. Mit der Parole wird ein freies Palästina gefordert - und damit nach der Überzeugung vieler die Auslöschung Israels.

Bilder "zutiefst verstörend"

Die Landeskirche hatte sich bereits am Mittwoch deutlich von dem Vorfall distanziert. Grundsätzlich sei es legitim, auf das Anliegen der notleidenden Menschen in Gaza aufmerksam zu machen, so die EKHN. Der Verkauf von Gegenständen mit Symbolen, die in Verbindung mit der Terrororganisation Hamas stehen, sei aber inakzeptabel: "Antisemitismus darf in unserer Kirche keinen Platz haben."

Darmstadts Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) hatte die Bilder "zutiefst verstörend" genannt und die Michaelsgemeinde scharf kritisiert. Eine solche Veranstaltung unter dem Dach einer evangelischen Gemeinschaft durchzuführen, sei "unerträglich", so Benz. Der hessische Antisemistimus-Beauftragte Uwe Becker (CDU) hatte am Mittwoch erklärt, man habe hier Weihnachten zur Verbreitung von Judenhass missbraucht.