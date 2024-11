Die tödliche Attacke auf die Studentin Tuğçe Albayrak auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Offenbach jährt sich am Freitag zum zehnten Mal. maintower blickt auf die Ereignisse und hat mit Tuğçes Bruder darüber gesprochen, was sich in diesen zehn Jahre verändert hat - auch im Positiven.