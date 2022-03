"Earth Hour": Licht aus für den Frieden

Es ist nur eine kleine Geste - doch wenn Millionen Menschen weltweit Ende März zur "Earth Hour" das Licht ausschalten, rückt mit dem Klimaschutz eines der größten Konfliktfelder unserer Zeit in den Fokus. Am morgigen Samstag gehen rund um den Globus zur diesjährigen "Stunde der Erde" des WWF jeweils um 20.30 Uhr Ortszeit für 60 Minuten die Lichter aus. Doch in diesem Jahr ist nicht nur der Schutz des Planeten im Fokus. Mit dem Motto "Licht aus für einen friedlichen und lebendigen Planeten" steht die Aktion 2022 auch im Zeichen des Wunsches nach Frieden in der Ukraine, Europa und der ganzen Welt.

Auch in Hessen beteiligen sich Städte an der Aktion. In Fulda etwa sollen Dom und Orangerie dunkel bleiben. Die Stadt Frankfurt schaltet die Beleuchtung am Römer aus. In Kassel wird das Rathaus-Hauptgebäude in der Oberen Königsstraße verdunkelt. "Durch den Krieg in der Ukraine mit all seinen Auswirkungen wird uns auf dramatische Weise bewusst, wie schnell sich unser gewohntes Leben ändern kann", sagte der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD). "Die 'Earth Hour' ist daher nicht nur eine Aktion für mehr Klimaschutz, sondern auch ein gemeinsames Zeichen für einen Planeten, auf dem wir alle in Frieden miteinander leben können."