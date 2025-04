Dialogforum Islam Hessen aufgestellt

Das Dialogforum Islam Hessen hat sich am Mittwochabend zur konstituierenden Sitzung für die laufende Legislaturperiode getroffen.

Veröffentlicht am 03.04.25 um 18:57 Uhr

Das 2019 gegründete Gremium "dient dem unmittelbaren Austausch der muslimi- schen Religionsgemeinschaften und Verbände mit der Landesregierung und be- steht nun aus 17 Mitgliedern, drei beratenden Mitgliedern und zwei ständigen Gästen", so das Sozialministerium. Die Zusammensetzung entspreche der in der letzten Legislaturperiode. Ziel sei die Abbildung eines "möglichst breiten Spektrums des islamischen Lebens".